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Evine, polis ve itfaiyenin yardımıyla girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 19:08 | Son Güncelleme

KÜTAHYA Aile Mahkemesi, boşanma aşamasındaki Dilek T.’ye (41) daha önce eşi Abdullah T.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA Aile Mahkemesi, boşanma aşamasındaki Dilek T.’ye (41) daha önce eşi Abdullah T. (49) ile birlikte oturduğu evi 3 aylığına kullanma ve kocası için de uzaklaştırma kararı verdi. Dilek T. eve gittiğinde kapı kilitlerinin değiştirildiğini fark ederek polisten yardım istedi. İkinci kattaki evin balkonundan itfaiye yardımıyla giren polis, çilingirle kapı kilidini değiştirip evi Dilek T.’ye teslim etti.
Kütahya’da oturan Abdullah T., 3 yıldır evli olduğu Dilek T.’den boşanmak için bir süre önce mahkemeye başvurdu. Dilek T. de kocası Abdullah T. ile yaşadıkları Yenidoğan Mahallesi’ndeki evden ayrılarak yakınlarının yanına yerleşti. Daha sonra da Kütahya Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisinden boşanmak isteyen kocası Abdullah T. hakkında uzaklaştırma talep etti. Mahkeme dün verdiği kararda koca Abdullah T.’ye uzaklaştırma ve birlikte yaşadıkları evin de Dilek T. tarafından kullanılmasına karar verdi.
Dilek T., bugün Yenidoğan Mahallesi’ndeki eve geldiğinde kilitlerin değiştirilmiş olduğunu belirterek polisten eve girmek için yardım istedi. İhbar üzerine giden Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi ekipleri ikinci kattaki eve balkondan merdivenli itfaiye ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla girerek kapıyı açtırdı. Dilek T., eve polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla birlikte girdi. Çiftin boşanma süreci devam ediyor.

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