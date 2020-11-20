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Evine uyuşturucu serası kurmuş

20.11.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Hatay’da bir evin odasında uyuşturucu üretmek için özel çadırlar içinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış sera bulundu.Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri koordineli olarak yürüttükleri çalışmada, M.B.Ö.

Hatay’da bir evin odasında uyuşturucu üretmek için özel çadırlar içinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış sera bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri koordineli olarak yürüttükleri çalışmada, M.B.Ö. isimli şahsın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Övündük Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada, 5 parça halinde ağırlığı 21 gram gelen esrar, kenevir bitkisi yetiştirmek amaçlı olduğu değerlendirilen oda içerisine kurulu çadır düzeneği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirdi.
Ekipler, Y.A. isimli şahsın Buluttepe Mahallesi’nde bulunan ikametinde ve aracında arama yaptı. 3 parça halinde daralı ağırlığı 6.05 gram gelen esrar, eroin, 2.23 gram uc diye tabir edilen sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 1.57 gram metamfetamin, 5 adet captagon uyarıcı hap, 1 adet ecstasy uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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