Evini 350 bin liraya satıp, sokakta yaşayan emekli ölü bulundu

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 3 ay önce evini yaklaşık 350 bin liraya satıp, sokakta yaşamaya başlayan emekli Nihat Sevilmiş (56), boş arazideki koltukta ölü bulundu. Olay, saat 11.00 sıralarında, Dr. Halim Tanyeli Caddesi'nde meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarındaki boş arazide bulunan koltukta hareketsiz yatan birini gördü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenin Nihat Sevilmiş'e ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ardından Sevilmiş'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Nihat Sevilmiş'in, uzun yıllar dalgıçlık yaptıktan sonra emekli olduğu, alkol bağımlılığının bulunduğu ve yaklaşık 3 ay önce evini 350 bin liraya satarak, sokaklarda yaşamaya başladığı öğrenildi.

