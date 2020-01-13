Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Erzurum’da yaşayan Oğuzhan Türk 20 yıl önce meraklısı olduğu için değerli taş toplamaya başladı. Yıllar boyunca topladığı taşları evinin balkonunda biriktiren Türk’e 15 yaşındaki oğlu Tuğrulhan Türk de katıldı. Baba ve oğlunun her hafta sonu Erzurum’un birçok ilçesinde topladıkları taşlar bir zaman sonra evde bulunan iki balkona da sığmaz hale geldi. Oğuzhan Türk ve oğlu Tuğrulhan ise çözümü evin salonundaki duvara bir vestiyer yaptırmayla buldu.

Ellerinde bulunan 28 tür taşı vestiyer içerisinde yapılan küçük bölmelere yerleştirerek sergileyen baba ve oğlunun koleksiyonunu görenler ise kendilerini adeta değerli taşlar müzesindeymiş gibi hissediyor.

Erzurum Değerli Taşlar Derneğinin Kurucu Başkanlığını da yapan Oğuzhan Türk’ün koleksiyonunda ise aralarında örneğinin sadece ABD’nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow (gökkuşağı) taşı, Krizokol taşı, Firuze taşı ve örneğine Türkiye’de ilk kez rastlanan Turuncu Agat gibi değerli taşlar yer alıyor.

Öte yandan Oğuzhan Türk, değerli taş araştırmaları yaptığı sırada fosil ağaç ormanı bulduklarını ve örneklerini de yakın zaman da koleksiyonlarına eklediklerini söyledi.