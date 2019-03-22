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Evini ateşe verdi, 4 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

ÇORUM’da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa T., oturduğu evin oturma odasını ateşe verdi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa T., oturduğu evin oturma odasını ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 1'i sağlık görevlisi, 4 kişi dumandan etkilendi.

Öğle saatlerinde Akkent Mahallesi 8'inci Cadde üzerindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında yangın çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa T., evin oturma odasını ateşe verdi. Sefa T. evden kaçarken, büyüyen alevler, evi sardı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen Sevim T. ile komşuları Satı E. ve Kadriye E. ile bir sağlık görevlisi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sefa T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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