Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Olay, Fatih'in Cibali Mahallesi'nde bulunan Haydar Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışma yaşadığı ve isminin Orhan C. olduğu öğrenilen bir kişi, sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi. Cinnet getiren adam pencereye çıkıp bağırarak, etrafa tehditler savurdu. Evdeki eşyaların alev alması üzerine, olayı gören komşular itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ateşe verdiği evde dumandan etkilenen Orhan C. ise sağlık ekiplerine teslim etti.
'ADALET DAĞITACAĞIM' DİYE BAĞIRIYORMUŞ
Aynı apartmanda yaşayan bir görgü tanığı, "Kaç yıllık komşumuz, normalde böyle şeyler yapmayan, çok sessiz sakin bir insandı. Çok şaşırdık. Sese uyandık. Cama çıkmıştı, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırıyordu. Evini yakmaya çalıştı, engel olamadık. Sonra itfaiye geldi, çıkardı baygın bir şekilde" dedi. Olay nedeniyle mahalle sakinlerinin bir bölümü evlerinden çıkıp sokağa inerken, bir bölümü ise olan biteni pencereden izledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(DHA)
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