HABER

Evini ateşe verdi, apartmanda paniğe yolaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de apartmanın 4'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun Günsaçgün (42), evini ateşe verdi.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de apartmanın 4'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun Günsaçgün (42), evini ateşe verdi. Apartmanda panik yaşanmasına neden olan yangın söndürülürken, mahsur kalan Günsaçgün de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Hayriye Mahallesi Yurt Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında oturan Tayfun Günsaçgün'ün evinde çıkan yangın panik yarattı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Günsaçgün, evinde yangın çıkarttıktan sonra alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde mahsur kalan Günsaçgün da itfaiye erleri tarafından kurtarılarak polis aracına götürüldü. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Günsaçgün'ün psikolojik sorunları olduğunu, yangını da kendisinin çıkardığını ve apartmandan tahliye edilmesi için imza topladıklarını söyleyen apartman sakinleri tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERKilolarından kurtulunca... Bambaşka biri olduKilolarından kurtulunca... Bambaşka biri oldu
Evini ateşe verdi, apartmanda paniğe yolaçtıEvini ateşe verdi, apartmanda paniğe yolaçtı
Adana'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralıAdana'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Adana'da isyan ettiren olay: Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili kritik gelişme

Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.