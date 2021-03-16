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  4. Evini ateşe verdi! Müdahaleye gelen itfaiyeyi elinde bıçakla karşıladı

Evini ateşe verdi! Müdahaleye gelen itfaiyeyi elinde bıçakla karşıladı

16.03.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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Evini ateşe verdi! Müdahaleye gelen itfaiyeyi elinde bıçakla karşıladı

Sivas'ta yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.T., evini ateşe verdi. İhbar ile gelen itfaiye ekibini elinde bıçakla karşılayan M.T., polisin ikna çabalarıyla evden uzaklaştırılırken, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Sami Aydın Tüneli girişinde bulunan müstakil evde yaşandı. İddiaya göre yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan M.T., evini ateşe verdi. Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

M.T., kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı. Yangına ilk olarak zemin kattaki evin penceresinden müdahale eden itfaiye ekipleri daha sonra olay yerine gelen polisin M.T.'yi uzaklaştırmasıyle içeri girdi.

Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından M.T., elindeki bıçağı bırakarak dışarıya çıktı. Yangın ise itfaiyenin çabasıyla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.T.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. (DHA)


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