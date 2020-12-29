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Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu

29.12.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Antalya’da anne ve babasına öfkelenip evini ateşe verdiği ileri süren madde bağımlısı bir kişi, az kalsın faciaya neden oluyordu.

Antalya’da anne ve babasına öfkelenip evini ateşe verdiği ileri süren madde bağımlısı bir kişi, az kalsın faciaya neden oluyordu. Yangında bina tahliye edilirken büyük panik yaşandı. Madde bağımlısı gencin emekli öğretmen babası ise, “Evi oğlum yaktı. Ona bakmak zorunda değilim” diyerek isyan etti.
Yangın, sabah 09.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1’inci katında çıktı. İddiaya göre, anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı M.D. (37), odasındaki elbise dolabını ateşe verip kaçtı. Bu sırada dumanları fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı. Yoğun dumanın kapladığı apartman sakinleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunurken, evini yaktığı ileri sürülen M.D.’nin emekli öğretmen babası Semih D., oldukça öfkelendi. Oğluna tepki gösteren Semih D., “Bakmak zorunda değilim. 37 yaşında oğlum yaktı. Çarşafları, yatakları tutuşturmuş” diyerek gözyaşı döktü.
Yangından kaçarken apartman merdivenlerinden düşerek yaralanan Leyla Yorulmaz ise, “Dumandan ortalık gözükmüyordu. Simsiyahtı. Düştüm. Elimde de köpeğim vardı, onu korurken ben düştüm” diye konuştu.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen M.D.’yi bulmak için çalışma başlattı.

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