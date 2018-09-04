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Evini ateşe verip itfaiye ekiplerine saldıran şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşadığı evi ateşe verip, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine saldıran G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Çankaya Başçavuş Sokak'ta meydana geldi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da yaşadığı evi ateşe verip, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine saldıran G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Çankaya Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçiren G.Y., yaşadığı evi ateşe verdi. G.Y., yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerine elindeki tabancayla müdahale etti. Bir itfaiye erini elindeki tabancanın kabzasıyla yaralayan G.Y., bir süre sonra gelen polis ekiplerine de teslim olmadı. Havaya ateş açarak itfaiye ve polisin çalışmalarını engelleyen G.Y., destek için çağrılan özel harekat polislerince ikna edilerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi'ne getirilen G.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

-Olay yeri

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Röpörtaj

-detay

Görüntüler "EVİNİ YAKIP, ETRAFA ATEŞ AÇTI" başlığı ile dün servis edildi - Haber Kodu : 180903178

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