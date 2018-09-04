Evini ateşe verip itfaiye ekiplerine saldıran şüpheli tutuklandı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da yaşadığı evi ateşe verip, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine saldıran G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Çankaya Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçiren G.Y., yaşadığı evi ateşe verdi. G.Y., yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerine elindeki tabancayla müdahale etti. Bir itfaiye erini elindeki tabancanın kabzasıyla yaralayan G.Y., bir süre sonra gelen polis ekiplerine de teslim olmadı. Havaya ateş açarak itfaiye ve polisin çalışmalarını engelleyen G.Y., destek için çağrılan özel harekat polislerince ikna edilerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi'ne getirilen G.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü
'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi
Sıçan humması salgını başladı: 2 günde 11 ölü
Rus devlet televizyonunun Putin'in maceralarını aktaran haftalık belgeseli yayında: Ayılar aptal değil, Putin'i görünce ne yapacaklarını bilirler
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum