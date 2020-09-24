Evini basan polisler sordu, şüpheli tek tek cevapladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu olduğu iddia edilen bir eve baskın düzenledi. Farklı türde uyuşturucu maddeleri sehpanın üzerinde koymuş vaziyette yakalanan 65 yaşındaki şüpheli, polisin tüm sorularına tek tek cevap verdi. Çeşitli miktarlarda 4 farklı uyuşturucu türü ile yakalanan şüpheli M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordineli çalışması sonucu evinde uyuşturucu olduğu iddiası ile M.A. (65) isimli şüphelinin evine baskın düzenledi. Operasyonda polis timlerini karşısında gören M.A. şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. M.A., daha sonra memurların sorularını tek tek cevapladı. İlginç diyalogların yaşandığı evde uyuşturucuları sehpanın üzerine koyduğu görülen M.A. evde saklanmış olan uyuşturucuların da yerlerini gösterip, açıklamalarını yaptıktan sonra gözaltına alındı. Sorgu sonrası adli makamlara çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ise 118,4 gram esrar, 21 gram bonzai, 11 gram toz kubar, 10 gram metamfetamin ile şahsın üzerinde çok miktarda nakit para ele geçirildi.

