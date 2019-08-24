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Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, 3 kişi, husumetli oldukları Mehmet Çelebi'nin evini bastı. Çelebi'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ayhan Temiz başından vurularak hayatını kaybetti, Savaş Barış Kaşık ise sağ kolundan yaralandı.

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 3 kişi, husumetli oldukları Mehmet Çelebi'nin evini bastı. Çelebi'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ayhan Temiz başından vurularak hayatını kaybetti, Savaş Barış Kaşık ise sağ kolundan yaralandı.
Olay, sabah 06.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1935 Sokak'ta meydana geldi. Ayhan Temiz, Ömür Arı ve Savaş Barış Kaşık, borç alma nedeniyle husumetli oldukları Mehmet Çelebi'nin evinin önüne geldi. Kapısının önünden gelen bağırma seslerine uyanan Mehmet Çelebi, 3 kişiyi görünce evdeki pompalı tüfeği alıp ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle Ayhan Temiz başından, Savaş Barış Kaşık ise sağ kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralı, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ayhan Temiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mehmet Çelebi ise polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.

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