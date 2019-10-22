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Evini basıp, anne ve babasını yaralayan husumetlisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 08:25 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C., evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdü.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C., evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma İdris C.’yi gözaltına alırken, anne ve babası ise hastaneye kaldırıldı.
Ali Keskin ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 arkadaşı, dün gece kütahya'dan otomobille Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyüne geldi. Ali Keskin, arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu İdris C.’nin evine gitti. Ali Keskin, avluda İdris C. ile hesaplaşmak istediğini söyleyerek, bağırmaya başladı. Avluya çıkan İdris C.'nin babası Şeref C. ile annesi Havva C., Ali Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığı söyledi.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Keskin, av tüfeğiyle Şeref C. ile Havva C.'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Şeref C. belinden, Havva C. ise elinden yaralandı.
EVDEN ÇIKIP ATEŞ ETTİ
Bu sırada evde bulunan İdris C. de dışarı çıkarak, av tüfeğiyle Ali Keskin'e ateş etti. Ali Keskin kanlar içinde yere yığılırken, yanındaki 2 arkadaşı ise koşarak kaçtı.
BABANIN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ali Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, Şeref ve Havva C. ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Şeref C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
YAKINININ EVİNDE YAKALANDI
Jandarma olayın ardından kaçan İdris C.'yi, saklandığı yakınının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeği ele geçirilirken, cinayette kullanılan silahın ise henüz bulunamadığı kaydedildi.
Yapılan incelemenin ardından Ali Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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