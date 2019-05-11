HABER

Evini bastığı eski sevgilisi ve arkadaşlarını döven üniversiteli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

BOLU'da, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evini basıp, onu ve 2 kız arkadaşını darp eden üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Seferlioğlu (25) tutuklandı.

Evini bastığı eski sevgilisi ve arkadaşlarını döven üniversiteli tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evini basıp, onu ve 2 kız arkadaşını darp eden üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Seferlioğlu (25) tutuklandı. Seferlioğlu'nun savcılıktaki ifadesinde, "Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim" dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında üniversite öğrencilerinin vakit geçirdiği çok sayıda kafenin bulunduğu Albay Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Seferlioğlu, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evine gidip kapıyı kilitledi. Seferlioğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören eski sevgilisi E.Ö.'yü darp etmeye başladı. Ayrıca E.Ö.'nün başında bira şişesi kırdı. E.Ö.'nün ev arkadaşı 2 kız, Seferlioğlu'na engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Seferlioğlu, E.Ö.'nün ev arkadaşlarını da darp etti. Kapının kilitli olması nedeniyle kızlar dışarıya çıkamadı. Sokakta bulunan kalabalık, evden gelen çığlıkları duyunca polise haber verdi. Bir anda yüzlerce kişi olayı duyunca sokakta toplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla eve girdi. Seferlioğlu gözaltına alındı.
BİRA ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed Mustafa Seferlioğlu, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Seferlioğlu, 'Cebir, Hile ve Tehdit yoluyla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, 'Silahla Basit Yaralama' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık, bira şişesini de silah kabul ederek suçu 'Silahla Basit Yaralama' kapsamında değerlendirdi. Seferlioğlu mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın adliye çıkışında polis aracına binerken rahat hareketler sergilemesi dikkat çekti.
'KEDİMİ ALMAYA GİTMİŞTİM​'
Seferlioğlu’nun savcılıktaki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:
"Ben bira şişesiyle birine vuracak nitelikle bir kişi değilim. Her şey bir anda gelişti. Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim. Bu evi ben kiralamıştım. Ancak, Diyarbakır'da okul kazanınca 2018 yılı Ekim ayında bu evden ayrıldım. Bu evde ise kız arkadaşım E.Ö. kalmaya başladı. Eve girdikten sonra evdeki kişiler ve E.Ö. bağırmaya başlayınca panikledim ve evi içeriden kilitledim. İçeride E.Ö.'nün saçından çektim ve kendisine birkaç kez tekme ile vurdum. Daha sonra kendime geldim. E.Ö.'yü tutarak bir sandalyeye oturttum. O sırada kapıyı açmak istedim, ancak kapının üst kilidi açılmadı. Daha sonra polisler geldi. Polislere içeriden kapının açılmadığını söyledim. Ardından polisler kapıyı kırarak içeri girdiler. Çok pişmanım, böyle bir olayı nasıl yaptığıma halen inanamıyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."
FOTOĞRAFLI

Evini bastığı eski sevgilisi ve arkadaşlarını döven üniversiteli tutuklandıEvini bastığı eski sevgilisi ve arkadaşlarını döven üniversiteli tutuklandı

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Samsun’da 4 bin 816 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandıSamsun’da 4 bin 816 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Eski kız arkadaşıyla birlikte 3 kişiyi rehin alarak darp eden üniversite öğrencisi tutuklandıEski kız arkadaşıyla birlikte 3 kişiyi rehin alarak darp eden üniversite öğrencisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.