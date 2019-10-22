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Evini bastığı husumetlisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da husumetlisinin evini av tüfeğiyle basan şahıs dehşet saçtı.

Evini bastığı husumetlisini öldürdü

Afyonkarahisar’da husumetlisinin evini av tüfeğiyle basan şahıs dehşet saçtı. Çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçeye bağlı Hacıbeyli köyü’ne Kütahya’dan otomobille gelen Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı, av tüfeğiyle husumetlisi İdris Coşgun’un yaşadığı evi bastı. Ali Keskin, bastığı evin avlunun içerisinde İdris Coşgun’la hesaplaşmak istediğini söyleyerek bağırmaya başladı. Evden avluya çıkan Şeref Coşgun ile annesi Havva Coşgun, Ali Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığı ifade ederek tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, tüfek ile Şeref Coşgun ile Havva Coşgun’a ateş etti. Saçmaların isabet ettiği, baba Şeref Coşgun belinden, Havva Coşgun elinden yaralandı. Silah sesini duyan İdris Coşgun ise evden silahla çıkarak Ali Keskin’e ateş etti. Ali Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Keskin’in yere yığıldığını gören 2 arkadaşı da olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İdris Coşkun ise, olay yerinden ayrılarak bir yakının evine gittiği, cinayet silahını da sakladığı iddia edildi. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şeref Coşgun’un durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi. İdirs Coşgun ise, kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Olay yerinde sadece av tüfeği olduğu, cinayette kullanılan silahın henüz bulunamadığı aktarıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Keskin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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