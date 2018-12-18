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Evini bastıkları askerden izne gelen genci bıçak ve tüfekle yaraladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 08:10 | Son Güncelleme

ADANA'da 4 kişi, evini bastıkları askerden izne gelen husumetlileri Abid Gülağacı'nı pompalı tüfeklu vurup, bıçakladı.

Evini bastıkları askerden izne gelen genci bıçak ve tüfekle yaraladılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 4 kişi, evini bastıkları askerden izne gelen husumetlileri Abid Gülağacı'nı pompalı tüfeklu vurup, bıçakladı. Yaralanan Gülağacı hastanede tedaviye alınırken, şüpheliler, polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1099 Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'da vatani görevini yapan Abid Gülağacı, bir süre önce izin alıp, ailesinin yanına geldi. Bunu öğrenen İbrahim K. ve Aziz K., yanlarındaki iki kişiyle birlikte henüz bilinmeyen nedenle husumetli olduğu Gülağacı'nın evini bastı. Avluda çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, Gülağacı, pompalı av tüfeğiyle bacaklarından vuruldu, göğsünden bıçaklandı. Abid Gülağacı yere yığılırken, 4 şüpheli geldikleri motosikletlere binerek kaçtı. Yaralı Gülağacı, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi olayda kullandıkları düşünülen pompalı tüfek ve bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Evini bastıkları askerden izne gelen genci bıçak ve tüfekle yaraladılarEvini bastıkları askerden izne gelen genci bıçak ve tüfekle yaraladılar

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