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Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 01:49 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde daha önce evini iki kez ateşe veren kadın, bu kez seyir halindeki tren raylarına oturarak intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin ortasından geçen tren raylarında oturan Oya A. (31), İzmir-Denizli seferini yapan trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinistler treni durdururken, yaklaşık 20-25 metre sürüklenen genç kadın hayatını kaybetti. Oya A.’nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, trendeki yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

6 GÜN ÖNCE EVİNİ YAKMIŞTI

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı araştırma sonucu hayatını kaybeden Oya A'nın 6 gün önce mahalle bakkalı ve annesiyle tartıştıktan evini ateşe veren kişi olduğunu belirledi.

31 Ağustos günü meydana gelen olayda; Orta Mahalle 220 Sokakta anne babası ve 3 çocuğuyla kaldığı evini birkaç saat arayla iki kez çakmakla ateşe veren Oya A., kendisini odaya kilitlemişti. Polislerin uzun ikna çabaları sonrası Oya A. ile evde bulunan kuş ve balıklar yanmaktan son anda kurtarılmıştı. Gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Oya A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın efeler intihar tren rayları

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