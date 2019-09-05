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Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Adana’na polisin baskın yaptığı bir evde kaçak sigara imal edildiği ortaya çıktı.

Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Adana’na polisin baskın yaptığı bir evde kaçak sigara imal edildiği ortaya çıktı. Baskın sırasında sigara imalatının işleminin makinede devam etmesi dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesinde bir evde kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis hemen adrese baskın düzenledi. Polis eve girdiğinde hala makineyle sigara imal edildiğine şahit oldu. Baskında polis elektrikli sigara imal edilen makine, 3 bin 800 tek dal doldurulmuş makaron, 50 kilo kıyılmış tütün, bin 800 tek dal boş makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili A.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

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