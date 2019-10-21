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Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ  Giresun'un Eynesil ilçesinde, meydana gelen sel ve heyelanda kaybolduktan bir süre sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Hasan Zamba (74) için ilçedeki Yeşiltepe Cami'nde cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ
Giresun'un Eynesil ilçesinde, meydana gelen sel ve heyelanda kaybolduktan bir süre sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Hasan Zamba (74) için ilçedeki Yeşiltepe Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, İl Müftüsü Muhittin Oral ve çok sayıda kişi katıldı. Evinin 300 metre yukarısındaki menfezi açmaya çalışırken, kapıldığı akıntıda hayatını kaybettiği belirlenen 10 çocuk babası Zamba, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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