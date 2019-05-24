HABER

Evini lağım suyu basan yaşlı kadının gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta etkili olan sağanak yağmur alt yapı giderini tıkayınca yaşlı çiftin evini kanalizasyon suyu bastı. Taksitle yeni aldıkları eşyaları kullanılmaz hale gelen Havva Karagöz, gözyaşlarını tutamadı.

Evini lağım suyu basan yaşlı kadının gözyaşları

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta etkili olan sağanak yağmur alt yapı giderini tıkayınca yaşlı çiftin evini kanalizasyon suyu bastı. Taksitle yeni aldıkları eşyaları kullanılmaz hale gelen Havva Karagöz, gözyaşlarını tutamadı.
Kent merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmur, bazı mahallelerde su birikintilerine yol açtı. Çaydamar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde de alt yapı gideri tıkandı. Havva(75) ve Reşit Karagöz(84) çiftinin evi, klozetten taşan kanalizasyon sularıyla doldu. Yaşlı çiftin eşyaları kullanılmaz hale geldi. Valilik, belediye ve AFAD ekipleri evde incelemelerde bulundu. Evin içi, belediye ekiplerince temizlendi.
Gözyaşı döken Havva Karagöz, eşyalarını taksit ile yeni aldıklarını söyleyerek, "Her şeyimizi taksitle yeni almıştık. Eşim de hastaydı odada yatıyordu. Makinesi de zarar gördü. Eşyalarımız gitti. Ne olduğunu ben de anlamadım. İçeride oturuyordum. Tuvaletten doğru evi bir anda lağım suları bastı. Yaşlıyım bir şey yapamadım. Komşulara bağırdım. Sağolsun onlar koştu. Devletimiz geldi, gerekenin yapılacağını söyledi. Allah razı olsun” dedi.
Karagöz çifti, ev temizlenene kadar başka bir mahallede yaşayan çocuklarının yanına yerleşti.

FOTOĞRAFLI

Evini lağım suyu basan yaşlı kadının gözyaşlarıEvini lağım suyu basan yaşlı kadının gözyaşlarıEvini lağım suyu basan yaşlı kadının gözyaşlarıEvini lağım suyu basan yaşlı kadının gözyaşları

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yaşlı çift lağım sularının içinde gözyaşı döktüYaşlı çift lağım sularının içinde gözyaşı döktü
Tazminatını alamadığı eski iş yerinde, muhasebeciyi tabancayla yaraladıTazminatını alamadığı eski iş yerinde, muhasebeciyi tabancayla yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.