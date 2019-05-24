Evini lağım suyu basan yaşlı kadının gözyaşları

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta etkili olan sağanak yağmur alt yapı giderini tıkayınca yaşlı çiftin evini kanalizasyon suyu bastı. Taksitle yeni aldıkları eşyaları kullanılmaz hale gelen Havva Karagöz, gözyaşlarını tutamadı.

Kent merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmur, bazı mahallelerde su birikintilerine yol açtı. Çaydamar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde de alt yapı gideri tıkandı. Havva(75) ve Reşit Karagöz(84) çiftinin evi, klozetten taşan kanalizasyon sularıyla doldu. Yaşlı çiftin eşyaları kullanılmaz hale geldi. Valilik, belediye ve AFAD ekipleri evde incelemelerde bulundu. Evin içi, belediye ekiplerince temizlendi.

Gözyaşı döken Havva Karagöz, eşyalarını taksit ile yeni aldıklarını söyleyerek, "Her şeyimizi taksitle yeni almıştık. Eşim de hastaydı odada yatıyordu. Makinesi de zarar gördü. Eşyalarımız gitti. Ne olduğunu ben de anlamadım. İçeride oturuyordum. Tuvaletten doğru evi bir anda lağım suları bastı. Yaşlıyım bir şey yapamadım. Komşulara bağırdım. Sağolsun onlar koştu. Devletimiz geldi, gerekenin yapılacağını söyledi. Allah razı olsun” dedi.

Karagöz çifti, ev temizlenene kadar başka bir mahallede yaşayan çocuklarının yanına yerleşti.