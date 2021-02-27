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Evini sahte alkol imalathanesine çeviren kişi yakalandı

27.02.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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Evini sahte alkol imalathanesine çeviren kişi yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sahte içki imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda çok sayıda üretim malzemesi ve sahte alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Anafartalar Mahallesi’nde bulunan bir evde sahte içki üretildiğine dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sahte içki imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda çok sayıda üretim malzemesi ve sahte alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Anafartalar Mahallesi’nde bulunan bir evde sahte içki üretildiğine dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, sahte alkol üretmekte kullanılan çok sayıda üretim malzemesi ve sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. isimli bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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