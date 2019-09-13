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Evini sahte içki imalathanesi yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi evinde sahte içki imal eden şahsa baskın yaptı.

Evini sahte içki imalathanesi yaptı

Balıkesir polisi evinde sahte içki imal eden şahsa baskın yaptı. Polis içki imalathanesi evde çok sayıda satışa hazır kaçak içki yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sahte içki imalatı yapılan eve düzenlediği operasyonda çok miktarda içki, şişe, anason maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü ürün kaçakçılığı ve sahteciliği konuları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde Altıeylül Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Caddesi adresinde ikamet eden M. T. isimli şahsın kaçak alkol ürünü imal ettiği ve satışını yaptığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, 450 mg alkollü ürün yapımında kullanılan anason aroması, 27 adet 0.5 ml pet şişeler içerisinde rakı, 1.5 litre şarap, 2.7 litre viski ve 14 litre rakı bidon içinde satışa hazır vaziyette ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

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