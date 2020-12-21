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Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

21.12.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Kartal’da yaşadığı ikametinde sahte içki üreten şahsın ikametine polis tarafından baskın düzenlendi.

Kartal’da yaşadığı ikametinde sahte içki üreten şahsın ikametine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Kartal’da Yunus Mahallesi’nde Kemal A. isimli bir şahsın ikametinde sahte içki ürettiği bilgisinin edinilmesi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi. 20 Aralık günü şahsın evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 101 litre etil alkol, 19 adet 0.5 litrelik şişelerde 9.5 litre alkol, 12 adet karton kutu içerisinde 2 bin 160 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli Kemal A. ise yakalandı.
Hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan Kemal A., daha sonra serbest bırakıldı.

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