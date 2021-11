Evini sanat galerisine çevirmek isteyenlere yağlı boya görünümlü tablo önerileri

Evde her odanın kendine has bir enerjisi var. Örneğin en çok vakit geçirilen odalardan biri olan salonu ele alalım. Salon, kimine göre ciddi ve asil olmalı kimine göreyse samimiyet yaymalı. Bu farklı enerjileri yakalamanın yolu duvar dekorasyonundan geçiyor. Seçeceğiniz tablolarla her odaya farklı bir karakter kazandırabilirsiniz. Her stile ve zevke hitap eden birbirinden güzel tabloları bir araya getirdik. Haydi, zaman kaybetmeden tablolar arasında bir sanat yolculuğa çıkalım.

1. Yağmurlu havaları sevenler bu tabloya hayran kalabilir

Birçok kişi yağmurlu havalardan hoşlanır. Kimi yağmurun altında yürümeyi kimi evinin penceresinden yağmuru izlemeyi sever. Sokak lambalarının ışığı altında parlayan ıslak sokaklar ve yağmurun sesi insana huzur verir. Böyle hoş bir hissi evinizin duvarlarına taşımaya ne dersiniz? Yağmur Şehir adı verilen yağlı boya görünümlü kanvas tablo, o yağmurlu sokağı evinize getiriyor. Bu tablo; astığınız köşeye dinginlik katacak, kahve keyiflerinizi ve kitap okuma saatlerinizi daha huzurlu hale getirecek.

Buraya tıklayarak duvarınıza bambaşka bir hava katacak ve baktıkça size huzur verecek tabloya ulaşabilirsiniz.

2. Modern Sanat Müzesi'ni soymadan Yıldızlı Gece'yi duvarınıza asabilirsiniz

Ünlü ressam Vincent van Gogh'un en meşhur eseri Yıldızlı Gece'yi bilmeyen yok. Diğer tüm tablolardan ayrılan farklı çizgisiyle insanı kendine çeken o eser, ev dekorasyonunuza zenginlik katabilir. Üstelik eşe dosta uzun uzun tablonun detaylarını ve hikayesini de anlatabilirsiniz. İtalyan kesim çam ağacı şasesi bulunan Vincent van Gogh Starry Night Kanvas Tablo, kalitesiyle sizi memnun edecek. Özel karışımlı boyası sayesinde uzun yıllar solma ve yıpranma yaşamadan duvarınızı süsler, sanatseverliğinizi yansıtır.

Üstelik bu eseri evinize getirmek için milyon dolarlara ihtiyacınız yok.

3. Rengarenk ve ilgi çekici bir tablo ile duvarlarınızı dile getirin

Pastel renkler kullandığınız ilgi çekici bir odanız varsa renkli bir tablo dekorasyonunuzu tamamlayabilir. Duvarınızın kayıp parçası Yaşama Tanık Olmak adlı yağlı boya kanvas tablo olabilir mi? Eğer duvarlarınıza renk katmak istiyorsanız bizce bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Yarı parlak yüzeyli bu tablo, odaya giren herkesin dikkatini üzerinde toplayacak bir güce sahip. Yüksek çözünürlükte dijital baskıyla yapılan bu kanvas tablonun kalitesi de sizi memnun edecek.

Astığınız odaya farklılık katacak ve duvarlarınıza renk getirecek kanvas tabloya ulaşmak için buraya tıklayın.

4. Ferah ve iç açıcı stile sahip odaları dingin bir denizle buluşturun

Kırık beyaz ve krem tonları ev dekorasyonunun vazgeçilmez renkleri. Bu renkler, çoğu zaman narinliği bozmamak adına göze batmayan pastel mavi ve yeşil renklerle tamamlanıyor. Eğer sizin de böyle ferah ve huzur veren renklerle dekore edilen odalarınız varsa ve bu sakinliği bozmadan duvarınızı süslemek istiyorsanız yardımınıza koşuyoruz. Yatlar Yağlı Boya Kanvas Tablo, odanızın ferahlığını artıracak bir ürün. Huzur veren sahil kasabası manzarası, odanıza bambaşka bir ruh katabilir. Solmayan ve sudan etkilenmeyen baskı sayesinde tablonuzu uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Yağlı boya görünümünü en iyi şekilde yansıtan bu tabloyu satın almak için buraya tıklayın.

5.Soyut resim sevenler de var aranızda, onları buraya alalım!

İlk bakışta anlaşılmayan, insanı kendine çekerek dikkatli bakmaya teşvik eden soyut tablolar da ev dekorasyonunun vazgeçilmezi. Net çizgilerden hoşlanmayan, klasik manzara resimlerini sevmeyenlerin bu tabloya bayılacağına eminiz. Soyut Müzisyenler Kanvas Tablo'dan bahsediyoruz. Birçok rengi üzerinde taşıyan bu tabloda 4 müzisyen saklı. Dikkatli bakınca anlam kazanan resim, her tarzda odaya yakışabilecek nadir tablolardan biri. Özellikle şık bir salonun baş köşesinde yerini alırsa odanın tarzını ikiye katlayabilir. Birinci sınıf kanvas kumaşa sahip tablo, kalitesiyle de öne çıkan ürünlerden.

Buraya tıklayarak bu sıra dışı tabloyu sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. "Bize bir tablo yetmez." diyenler 3'lü seti görünce ne diyecek?

Evinizin duvarlarına enerji katmak için yalnızca bir tablo asmak zorunda değilsiniz. 3'lü tablo setleri ile duvarlarınıza daha hareketli bir görünüm kazandırabilirsiniz. Dekorjinal Masif 3'lü Tablo Seti, duvarınıza tatlı bir dokunuş yapabilir. Her biri farklı renkte olan resimler, birçok değişik konseptteki dekorasyona uyum sağlayabilir. Tabloların masif ahşap çerçevelerinin resme olduğu gibi duvarınıza da kalite ve zenginlik katacağına eminiz. Bu seti ister mutfağınıza asarak samimi bir hava oluşturun ister antrede kullanarak misafirlere evinizin tarzını ilk bakışta yansıtın.

Yüzde yüz masif ahşaptan yapılan tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. Çerçevede de klasiğin dışına çıksak nasıl olur? Mesela kasnaklarla!

Son zamanlarda duvarlarda sıkça rastladığımız kasnaklar, artık resim çerçevesi olarak da kullanılıyor. Duvar dekorasyonunuzda farklılık yaratmak istiyorsanız kasnaklardan yardım alabilirsiniz. Bunun için size önereceğimiz ürün Pasaj Home Kasnak Tablo Seti. Van Gogh eserlerinin yer aldığı 3'lü set, pastel renkleri ve zarif çerçevesiyle göz dolduruyor. Kayın ağacından üretilen kasnaklar, kalitesini ilk bakışta belli ediyor. Bu tablo seti, hem sanatseverliğinizi hem de sıra dışı tarzınızı evinize yansıtmanızı sağlayabilir.

Astığınız her duvarı güzelleştirecek bu sete sahip olmak için buraya tıklayın.

8. Biraz da odalara asalet katan tabloları konuşalım

Öyle tablolar var ki varlığıyla odanın atmosferini değiştirir. Royal Kanvas Tablo da o resimlerden biri. Siyah rengin ve keskin çizgilerin yoğunlukla kullanıldığı tablo, yağlı boya görünümüyle etrafa zarif bir hava yayıyor. Bu tablo, oynadığı asil rolle daha ciddi ve zengin tarzda dekore edilen odalara yakışıyor. Odaya karakter katarken aynı zamanda sizin kişiliğinizi de duvara yansıtacak bu tablo, dekorasyonunuzun tarzını yukarılara taşıyacak. Kalitesiyle de öne çıkan tablo, solmayan baskısı ve sağlam çerçeveleriyle uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.

Göz alıcı tabloyu satın almak istiyorsanız buraya tıklayın.

9. Renkli bir tabloyla da asaleti yakalayabilirsiniz

Evine asil bir görünüm vermek isteyenler genelde koyu renklere yönelir. Ancak bu şekilde bir yere kadar gidebilirsiniz, tek düze renklerle dekore edilen odalar asil olmaktan çıkıp sıkıcı bir görünüm alabilir. Böyle durumlarda imdadınıza ağır ve ciddi görünümü canlı renklerle dengeleyen tablolar yetişiyor. O tabloların en güzel örneklerinden biri Piri Kanvas Tablo. Yağlı boya görünümlü tablodaki atlar zaten asaletin bir simgesi, bu tabloyu farklı kılan ise kullanılan renkler. Onlarca canlı renkle süslenen atlar, iki farklı stili bir arada yansıtarak odanıza renk getirebilir.

Buraya tıklayarak sizi bekleyen bu harika tabloyla evinizi güzelleştirebilirsiniz.

10. Sanat içinde sanat...



Hayata farklı bakan ve sanatsever bir yanınız varsa bu tabloyu beğeneceğinize eminiz. Dancer Kanvas Tablo, evinizin odasına renk getirirken aynı zamanda romantik dans ve müzikleri de anımsatacak bir etkiye sahip. Bir yemek odasının ya da şık bir salonun en gözde yerini hak eden bu tabloyla romantik ve hoş bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Yağlı boya görünümünü başarılı bir şekilde yansıtan tablonun renkleri de dikkat çekici. Bu tablo, gerçek yağlı boya izlenimini kaliteli baskısına borçlu.

Romantik ve hoş bir etkinin evinizi sarmasını istiyorsanız buraya tıklayarak kanvas tabloya ulaşabilirsiniz.