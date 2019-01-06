Evini satarak başladığı işte 29 ülkeye ihracat yapıyor

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Mustafa Tundibek (54), 1985 yılında 70 metrekarelik atölyesinde çerez ısıtıcıları üretimi yaparken, evini satıp parasını sermaye yaparak, döner ocağı ve döner kesme bıçağı üretimine yöneldi. 1995 yılında başladığı bu işi büyüten, bugün 3 bin metrekarelik fabrikasında üretim yapan Tundibek, 32 kişiye istihdam sağlamasının yanı sıra 29 ülkeye ihracat yapar duruma geldi. Turgutlu'da yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Tundibek, 1985 yılında 70 metrekarelik atölyesinde çerez ısıtıcıları üretimi yaparken, evini satıp parasını sermaye yaparak, döner ocağı ve döner kesme bıçağı üretimine yöneldi. Arkadaşının tavsiyesiyle 1995 yılında başladığı bu işi büyüten, bugün 3 bin metrekarelik fabrikasında üretim yapan Tundibek, 32 kişiye istihdam sağlamasının yanı sıra yılda 1 milyon 200 bin Euro'luk ihracat yapar duruma geldi. Tundibek, yurt içine ise üretimin yüzde 5'lik kısmını sattıklarını söyledi. Başarı hikayesiyle dikkat çeken Mustafa Tundibek, "Bu işin çok büyük olduğunu o zaman bilmiyorduk. Araştırınca önemli bir iş olduğunu gördük. Şu anda 29 ülkeye ihracat yapıyoruz. İmalatçılık yapmanın keyfini yaşıyoruz. Kendi markamız olan, Türk patentli ürünleri yurt dışına gönderiyoruz. 1995 senesinde kendi oturduğum evi, 500 liraya sattım. 1 milyon 662 liraya bu işin makinelerini aldık. Bununla birlikte seri imalata başladık. 'Ev satılıp da makine alınır mı?' diye bizi ayıpladılar. 'Önce ev alınır' dediler. Biz evi satıp, imalata inandık. İnanınca demek ki başarı oluyor. Yılda ortalama 5 bin, çeşitli döner ocağı yapıyoruz. 2 bin 500 tane döner kesme bıçağı üretiyoruz. Seri bir şekilde yapmaya karar verdiğimizde, birçok kişi tarafından 'Bu işi yapma, kendi işini kaybedeceksin' dendi. Ama inatla yapacağız, en iyisini yapacağız. Mesleğimizi seviyoruz" dedi.

