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Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

13.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, kripto paraya yatırım yapan emlakçı, zarar edince canına kıydı. 23 yaşındaki Eyüp Çobanoğlu, sattığı evden aldığı ücretle kripto para borsasına girdi. Kripto paralarda son günlerde yaşanan büyük düşüş sonrası zarar eden genç emlakçı, tabancayla intihar etti. Çobanoğlu'ndan geriye, sosyal medyada yazdığı not kaldı...

Emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu, sattığı evinin parasını kripto borsasında kaybedince canına kıydı. Genç emlakçının, sosyal medya durumuna bıraktığı yazı ise yürek burktu...

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt Örnek mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu yaklaşık bir yıl önce, kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi. 600 bin TL'ye yakın para ile borsaya giren Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı.

AİLESİYLE TERS DÜŞTÜ, BUNALIMA GİRDİ

600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna “En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir” yazılı notu bırakarak intihar etti.

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EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2’nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

Eyüp Çobanoğlu’nun cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Olayın yaşandığı yerde mahalle sakini olan Baran Çiftçi, “Kripto paradan dolayı adam zarar etmiş. Dairesini kripto paraya yatırmış. Zarar edince, üzerine ailevi problemler de eklenmiş. Silahla intihar etmiş diye duyduk” dedi. (İHA)

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İntihar Esenyurt
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