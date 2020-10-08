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Evini silah atölyesine çevirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesinde silah tamir atölyesine çevrilen evde çok sayıda silah parçaları, fişek ve bakım onarım malzemeleri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoncadüzü Mahallesi’nde O.C.

Evini silah atölyesine çevirmiş

Hatay’ın Erzin ilçesinde silah tamir atölyesine çevrilen evde çok sayıda silah parçaları, fişek ve bakım onarım malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoncadüzü Mahallesi’nde O.C. isimli şahsın evinin bir bölümünü silah tamir atölyesi şeklinde kullanarak tabanca ve tüfeklerin bedeli karşılığında tamir ve bakımını yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.
Jandarma ekiplerince evde yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet şarjör, 8 adet 9 mm çapında fişek, sökülmüş kurusıkı silahtan dönüştürülmüş olduğu değerlendirilen 1 adet marka ve seri numarasız tabanca, 1 adet 16 calibre yivsiz av tüfeği namlusu, 2 adet parçalanmış av tüfeği malzemeleri, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü, 1 adet 9 mm tabancaya ait üst kapak takımı, 1 adet el kundağı, 3 adet 9 mm tabanca mekanizması ve parçaları, tabanca ve tüfeklerin bakım ve onarımında kullanılan kerpeten, pense, kargaburnu, düz ve yıldız tornavida, çok özellikli çakı ile parça şeklinde tabanca, tüfek, mekanizma parçaları ele geçirildi.
Ele geçirilen silah parçaları ve malzemelere el konuldu.

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