HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evini silah atölyesine çevirmiş

Evini silah atölyesine çevirmiş

22.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan merkeze bağlı Nebioğlu köyünde bulunan bir şahsın evinde, ’evini silah tamir atölyesi’ olarak kullanmak suretiyle arızalı silah tamiri yapmak, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurmak, kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirmek suretiyle satışa hazır hale getirdiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri araştırma başlattı.Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma) timleri yapılan çalışmalar sonucunda bugün saat 06.00’da operasyon başlattı.

Ardahan merkeze bağlı Nebioğlu köyünde bulunan bir şahsın evinde, ’evini silah tamir atölyesi’ olarak kullanmak suretiyle arızalı silah tamiri yapmak, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurmak, kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirmek suretiyle satışa hazır hale getirdiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri araştırma başlattı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma) timleri yapılan çalışmalar sonucunda bugün saat 06.00’da operasyon başlattı. Nebioğlu köyünde tespit edilen adrese bomba arama köpeği “OBUR” destekli baskın yapıldı.
Baskında bahse konu şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 3 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız toplu tabanca, 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca olmak üzere toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet 6.35 mm çapında kuru sıkı tabanca fişeği ile birlikte muhtelif miktarda silah tamirinde kullanılan matkap, mengene, örs ve çok miktarda özel malzeme ele geçirildi.
Suç unsuru malzemelere cumhuriyet savcısının talimatı ile el konuldu. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ardahan Kapalı Cezaevine konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılarBaskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar
59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?
1/

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021... ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Husumetlisini öldürüp suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi

Şeytani planı böyle ortaya çıktı! Her şeyi ayarladı ama...

Bağcılar'da yolcu minibüsü alev alev yandı

Korku dolu anlar! Bir anda yanmaya başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.