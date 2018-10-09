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Evini terk eden eşini yaralayıp, onun amcasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Ahmet Purtaş (30), evini terk eden eşi Hatice Purtaş'ı (30) av tüfeğiyle yaralayıp amcası Mesut Gök'ü (50) öldürdü.

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Ahmet Purtaş (30), evini terk eden eşi Hatice Purtaş'ı (30) av tüfeğiyle yaralayıp amcası Mesut Gök'ü (50) öldürdü.
Olay, Göksun ilçesi Döngel Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Ahmet Purtaş'tan şiddet gördüğü öne sürülen Hatice Purtaş, evi terk ederek babası Necati Gök'ün evine yerleşti. Ahmet Purtaş, av tüfeğiyle kayınbabasının evine giderek pencereden içeri girip eşi Hatice Purtaş'a ve eşinin amcası Mesut Gök'e ateş etti. Evde bulunan Necati Gök ile Cuma Gök, Ahmet Purtaş'ı taşla başına vurarak etkisiz hale getirdikten sonra silahı elinden aldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mesut Gök, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralandığı belirtilen Hatice Purtaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Başından yaralanan ve alkollü olduğu belirtilen Ahmet Purtaş ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olayda kullanılan av tüfeğini arazide ele geçirirken, mahallede geniş çaplı önlem alındı.

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