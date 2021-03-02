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Evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren şahıs yakalandı

02.03.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Antalya’da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanan S.G.

Antalya’da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanan S.G. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakoluna bağlı ekipler, Sarılar Mahallesi’nde S.G.’nin ikametine operasyon düzenledi. Uyuşturucu imalathanesi haline getirilen evde yapılan aramada 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 7 adet 40-50 santim uzunluğunda kenevir bitkisi, 75 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kubar esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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