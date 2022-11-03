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Evini ve arabasını satıp yeni ev almak istedi, hayatının şokunu yaşadı!

03.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Hatun Yalım Sümer, yeni bir ev sahibi olmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Emlakçı kuzeniyle anlaştığı daireyi satın almak için arabasını ve evini satan Sümer, 480 bin TL’sinden oldu. Kendisine satılan dairenin bulunduğu inşaatın 8 yıldır mahkemelik olduğunu öğrenen genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Dolandırıldığını ileri süren Sümer, şu anda kayınbabasının evinde birlikte yaşadıklarını belirtti. İşte akılalmaz olayın detayları...

Evini ve arabasını satıp yeni ev almak istedi, hayatının şokunu yaşadı!

Adana’da, geçen yıl yeni ev almak için sıfır arabasıyla oturduğu daireyi satan Hatun Yalım Sümer, emlakçısı aynı zamanda kuzeni olan kişi tarafından dolandırılarak 480 bin TL’sinden oldu. Dolandırılan Sümer’e 8 yıldır mahkemelik olan ve yapım aşamasında müteahhit tarafından terk edilen bir apartmanda daire verildi.

38 yaşındaki Hatun Yalım Sümer, yeni bir ev almak için emlakçılık yapan dayısının oğlu T.Y (34) ile görüştükten sonra arabasını ve oturduğu evi sattı. Ancak anlaştığı daireyi alamayan bunun yerine, 480 bin lira karşılığında yapım aşamasındaki bir apartman dairesini satın alan Sümer, satın aldığı dairenin bulunduğu de 8 yıldır mahkemelik olduğunu öğrenince şok oldu.

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'BEN YANDIM, BAŞKA İNSANLAR YANMASIN'

Dolandırıldığını ileri süren Sümer, ”Öz dayımın oğlu, yani kuzenimin ofisine gittim. Pazartesiydi, sözleşme yapıldı. Çarşamba gününe tapudan randevu alındı. Çarşamba günü geldiğinde, adam virüs oldu ve başka bahaneler üretti. Ben eşyalarımı her şeyi koliledim, her şeyim hazır vaziyetteydi. Şu gün bugün başka yer orası burası derken, anlaştığımız yeri iptal etti. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Sonunda bana yapım aşamasındaki bir daireyi sattı. Dairenin, 8 senedir mahkemesi süren inşaatın müteahhit tarafından yapımının yarım bırakıldığını öğrendim" dedi.

Şu anda kayınbabasının evinde birlikte yaşadıklarını kaydeden Sümer, ”Bu olay, psikolojik olarak evin içerisinde çocuklarıma bile yansıdı. Her şeyden oldum, sağlığımdan oldum. Adalet istiyorum. Ben yandım, Adana’da başka insanlar yanmasın. Benim çektiğim acıyı başka insanlar yaşamasın. ” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana ev sahibi

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