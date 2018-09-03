HABER

EVİNİ YAKIP, ETRAFA ATEŞ AÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

ANKARA'da, sinir krizi geçirdiği iddia edilen B.G.Y., evini yaktıktan sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine kurusıkı tabancayla ateş açtı.

ANKARA'da, sinir krizi geçirdiği iddia edilen B.G.Y., evini yaktıktan sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine kurusıkı tabancayla ateş açtı. Bir itfaiye erini tabancanın kabzasıyla yaralayan saldırgan, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'ndeki Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki binada oturan B.G.Y., iddiaya göre sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale etmesine izin vermeyen B.G.Y., bir itfaiye erinin başına elindeki kurusıkı tabancanını kabzasıyla vurarak yaraladı. Daha sonra eve kaçan B.G Y. kendini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak balkondan dışarı ateş etmeye başladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak B.G.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çabaları başarısız olunca olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polisin uzun çabası sonrası ikna edilen B.G.Y. gözaltına alınarak tedavi için polis eşliğinde Numune Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında sokakta bulunan Tayfun Yıldırım, binadan duman çıktğını belirterek, "Dumanları görünce burada toplandık. Sonra buradaki vatandaşın elinde silah olduğunu gördük. Millete ateş etmiş, kovalamış. O sırada itfaiye geldi. İtfaiye erini kovalayıp, başına silahın dipçiğiyle vurdu. Video çeken arkadaşlara da 2-3 ateş ederek eve kaçtı" dedi.

Görüntü Dökümü:
- Olay yerinden görüntü
- Güvenlik önlemelerinden görüntü
- Vatandaş röportajı

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

PARTNERÖlümden kıl payı kurtuldu! Videosu olay olduÖlümden kıl payı kurtuldu! Videosu olay oldu
GÜNCELLEME - Mersin'de cinayetGÜNCELLEME - Mersin'de cinayet
İmamlara icra şokuİmamlara icra şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.