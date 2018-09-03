EVİNİ YAKIP, ETRAFA ATEŞ AÇTI

ANKARA'da, sinir krizi geçirdiği iddia edilen B.G.Y., evini yaktıktan sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine kurusıkı tabancayla ateş açtı. Bir itfaiye erini tabancanın kabzasıyla yaralayan saldırgan, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'ndeki Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki binada oturan B.G.Y., iddiaya göre sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale etmesine izin vermeyen B.G.Y., bir itfaiye erinin başına elindeki kurusıkı tabancanını kabzasıyla vurarak yaraladı. Daha sonra eve kaçan B.G Y. kendini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak balkondan dışarı ateş etmeye başladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak B.G.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çabaları başarısız olunca olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polisin uzun çabası sonrası ikna edilen B.G.Y. gözaltına alınarak tedavi için polis eşliğinde Numune Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.