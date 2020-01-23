HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evini yakıp kapıyı üzerine kilitledi

Evini yakıp kapıyı üzerine kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:55 | Son Güncelleme

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Ahmet Ünal, eşi Teslime Ünal ile tartıştıktan sonra evden gönderdi. Kapıyı kilitleyip evi ateşe veren ve dumandan etkilenerek bayılan Ahmet Ünal, olay yerine sevk edilen polislerin kapıyı kırıp, içeri girmesiyle kurtarıldı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3976 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Ahmet Ünal, eşi Teslime Ünal ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Ahmet Ünal, iddiaya göre eşini dışarıya çıkartıp kendisini eve kilitledi, sonra da eşyaları ateşe verdi. Teslime Ünal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kapıyı kilitlediği için içeriye giremeyen ekipler, evin penceresinden Ahmet Ünal'ı ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Ünal, duman etkilenip, bayılınca polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis ve itfaiye erlerince dışarıya çıkartılan Ünal, ölmekten son anda kurtarıldı. Ambulansa taşınan Ünal, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZLERİ YAŞLI ŞEKİLDE İZLEDİ

Olayın şokunu atlamayan Teslime Ünal, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi. Astım hastası olduğu öğrenilen kadın, başka bir ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel olduEvini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu
Karaman’da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralıKaraman’da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana yangın

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 muhabbet kuşuyla aynı evde yaşıyor

200 muhabbet kuşuyla aynı evde yaşıyor

Son dakika Ankara'da peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ankara'da peş peşe deprem!

Ehliyetsiz çocuk sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

Otomobil ok gibi saplandı, çocuğun bacağı koptu

Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 3’ü ağır 13 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.