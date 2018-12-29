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Evini yakmaya kalkışan kadını polis ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı.

Evini yakmaya kalkışan kadını polis ikna etti

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı. Evi yakacağını söyleyen kadını polis güçlükle ikna ederek evden çıkardı, ateş itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Meryem K. evde yalnız kaldığı sırada balkona çıkarak ateş yaktı. Çevreden geçen insanlara bağırarak evi yakacağını söyleyen kadını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis Meryem K.'yi güçlükle ikna ederek evden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ateş söndürülürken, polis Meryem K.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Meryem K.'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

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Evini yakmaya kalkışan kadını polis ikna ettiEvini yakmaya kalkışan kadını polis ikna ettiEvini yakmaya kalkışan kadını polis ikna ettiEvini yakmaya kalkışan kadını polis ikna etti

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