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Evini yaktı, aracını uçurumdan atıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Bünyamin Ç.

Evini yaktı, aracını uçurumdan atıp, intihar etti

DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Bünyamin Ç. (47), evini yakıp, kendisine ait aracı uçurumdan yuvarladıktan sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Olay, Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi Mezitli Yaylası'nda meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Bünyamin Ç., evini ateşe verip, aracını da uçurumdan yuvarladı. Bünyamin Ç., daha sonra kendisine ait ruhsatsız tek kırma av tüfeğiyle karın bölgesine ateş etti. Yakınlarınca Mezitli Yaylası'nda karnından vurulmuş bulunan Bünyamin Ç. için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bünyamin Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bünyamin Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bünyamin Ç.'nin intiharıyla soruşturma başlatıldı.

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