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Evini yaktı, aracını uçurumdan attı, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kişi, evini yakıp, arabasını uçuruma yuvarladıktan sonra av tüfeğiyle intihar etti.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi’nde ikamet eden 48 yaşındaki Bünyamin Ç., iki ay önce 25 yıllık eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdi.

Evini yaktı, aracını uçurumdan attı, intihar etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kişi, evini yakıp, arabasını uçuruma yuvarladıktan sonra av tüfeğiyle intihar etti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi’nde ikamet eden 48 yaşındaki Bünyamin Ç., iki ay önce 25 yıllık eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Ç., bugün de evini ateşe verdikten sonra minibüsüyle Mezgitle mevkisine gitti. Burada aracı uçurumdan yuvarlayan Bünyamin Ç., yanan ve itfaiye ekiplerince söndürülen evine dönüp av tüfeğiyle intihar etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evini yaktı, aracını uçurumdan attı, intihar etti

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