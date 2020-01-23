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  4. Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu

Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:29 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi oturduğu evi kundakladıktan sonra eline bıçak alarak polis ve itfaiyenin eve girmesini engellemeye çalıştı.

Adana’da bir kişi oturduğu evi kundakladıktan sonra eline bıçak alarak polis ve itfaiyenin eve girmesini engellemeye çalıştı. Dumandan etkilenip bayılan şahıs polis tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra itfaiye yangına müdahale edebildi.
Olay, Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Ünal oturduğu evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Durumu fark eden karısı Teslime Ünal kendini son anda dışarı atarak polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ilk etapta yangına müdahale edemedi. Ahmet Ünal elinde bıçakla itfaiye ve polisin eve girmesine engel oldu. Evin içerisinde bulunan Ahmet Ünal kısa süre sonra dumandan etkilenerek bayıldı.
Polis tekme atıp kapıyı kırdı, eli bıçaklı baygın şahsı kurtardı
Polis ekipleri Ahmet Ünal’ın bayılmasının ardından evin kapısına tekme vurarak kırdı. Ardından Ahmet Ünal yanan evin içerisinde çıkarıldı. Baygınlık geçiren Ahmet Ünal, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ahmet Ünal’ın eşi Teslime Ünal ise gözyaşları içinde olan biteni izledi.

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