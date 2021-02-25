HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine bıçakla direndi

Evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine bıçakla direndi

25.02.2021 21:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da evini ateşe veren engelli şahıs, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ekmek bıçağıyla direndi.

Bursa’da evini ateşe veren engelli şahıs, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ekmek bıçağıyla direndi. Polisler tarafından oyalanarak elindeki bıçağı alınan ve engelli aracı itfaiye aracının önünden çekilen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Yıldırım’a bağlı Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, borç nedeniyle bunalıma giren beden engelli 38 yaşındaki Nihat Ö., sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Sokağa çıkan Nihat Ö., eline aldığı ekmek bıçağı ile mahalle sakinlerine tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için sokağa girmek istedi ancak bu sırada tekerlekli sandalyesi ile itfaiye aracının önüne geçen Nihat Ö., elindeki ekmek bıçağı ile itfaiye ekiplerine geçit vermedi. İtfaiye ekiplerinin ikna çabalarına kulak asmayan Nihat Ö., "Benim zaten hayatım bitmiş, ev yansa ne olur’’ dedi.
Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, Nihat Ö.’yü oyalamaya çalıştı. Diğer ekipler ise Nihat Ö.’nün engelli aracını iterek, itfaiyenin önünü açtı. Sokağa giren ekipler yangına müdahale etti. Ev kullanılamaz hâle gelirken Nihat Ö. gözaltına alındı. Yaşanan korku dolu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildiİstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi
SunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarasıSunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarası
1/

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Son Dakika: Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

Son Dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Terhisini alan asker memleketine giderken kazada hayatını kaybetti

Terhisini alan asker memleketine giderken kazada hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.