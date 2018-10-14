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Evini yıktırmamak için tüfekle direndi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Yılmaz H., kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp bir süre havaya ateşlediği av tüfeğiyle intihara kalkıştı, yıkıma direndi.

Evini yıktırmamak için tüfekle direndi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Yılmaz H., kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp bir süre havaya ateşlediği av tüfeğiyle intihara kalkıştı, yıkıma direndi. Yapılan görüşmeler üzerine Yılmaz H., ikna edildi, ardından da binanın yıkımına başlandı.
Olay dün akşam saatlerinde, Çetinkaya Mahallesi'nde 19 Mayıs Üniversitesi Şevket Aşçı Turizm Fakültesi yerleşkesinde meydana geldi. Fakülte binasının yapılması için üniversiteye tahsis edilen 800 dönüm arazide, yer alan 2 binanın hazineye ait olduğu ve kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi. Binanın yıkımı için bölgeye iş makinelerin geldiğini gören bina sahipleri, yıkıma engel olmak istedi. Yıkımın ertelenmesini isteyen aileler ile yıkım ekibi arasında arbede çıktı. Yıkım için bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de yaşanan arbedeye müdahale etti, bina çevresinde de güvenlik önemleri aldı. Bu sırada yıkım kararı alınan ev sahiplerinden Yılmaz H. ve beraberindeki 4 kişi de binanın çatısına çıktı. Yılmaz H., çıktığı binanın çatısında bir süre havaya ateşlediği elindeki av tüfeğini boğazına dayayıp intihara kalkıştı, yıkıma direndi. İntihar girişiminde bulunan Yılmaz H., "Evim yıkılırsa kafama sıkarım. Tüm ekipler burayı terk etsin. 50 yıldır ben buradayım. ‘Bir hafta zaman verin’ dedik. Onu da çok gördüler" dedi.
Uzun uğraşlar sonucu intihara kalkışan Yılmaz H. ikna edilip çatıdan indirildi. Yıkılacak binada kalanlara Kızılay ekiplerince boş bir alanda çadır kurulurken, yaşanan gerginliğin sonunda binanın yıkımına başlandı.

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Evini yıktırmamak için tüfekle direndiEvini yıktırmamak için tüfekle direndi

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