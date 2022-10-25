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Evinin altına akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor! Litresi 10 milyon dolar

25.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de yaşayan Sezgin Oral (51), evinin altında akrep çiftliği kurarak 'Androctonus Crassicauda' cinsi kara akrep yetiştirmeye başladı. Elinde şu an 225 akrep bulunan Oral, onlardan elde ettiği zehri ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Oral, "Akrep sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyorum. Ancak bu şekilde bir yılda yapacağımız sağımlarla bir litre akrep zehrine ulaşabiliriz” dedi. Dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer alan akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar değerinde.

Evinin altına akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor! Litresi 10 milyon dolar

Mardin’in Ömerli ilçesi Kırsal Kaynarkaya Mahallesi’nde yaşayan Sezgin Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldıktan sonra bir süre önce evinin altında 150 metrekarelik alanda özel fanuslarda akrep yetiştirmeye başladı. Bölge genelinde bulunan ve ‘kara akrep’ olarak adlandırılan ‘Androctonus Crassicauda’ cinsi akrepleri un kurduyla besleyen Oral, zehirlerini şoklama yöntemiyle sağıp, eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Bin akrepten ancak 3 gram zehir sağılabildiğini söyleyen Oral, 225 olan akrep sayısını üreme yoluyla artırarak 3 yıl içerisinde 50 bin akrebe ulaşmayı hedefliyor.

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‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İLGİ DUYUYORUM’

Çocukluğundan beri yılan ve akreplere ilgi duyduğunu söyleyen Oral, “Daha sonra akreplerle ilgili araştırma yaptığımda, zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle üreterek çoğaltıyoruz. Burada kurduğumuz laboratuvarda şoklama yöntemi ile sağımı yapıyoruz. Dünyada bu tür tesisler sadece birkaç ülkede var. Dünya üzerinde yaşayan 1750 akrep türü var. İçlerinde zehirli ve tehlikeli olanları da bizim bu bölgede yetişenler var. Bunlardan en tehlikelisi de Mardin ve Urfa'da yetişiyor. Akrep sayısını 50 bine çıkarmak istiyorum. Ancak bu şekilde 1 yılda yapacağımız sağımlarla 1 litre zehre ulaşabiliriz. Normalde bin akrepten ancak 3 gram zehir sağım yapıyoruz. Sağdığımız zehri de eksi 86 derece soğuk zincirle koruma altına almamız gerekiyor” diye konuştu.

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Mahalleli de köylerinde akrep çiftliği açılacak denildiğinde ilk başta çok şaşırdıklarını ama alıştıklarını söyledi.

LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer alan akrep zehri, ilaç ve savunma sanayisinde kullanılıyor. Akreplerden sağılarak elde edilen akrep zehrinin litresi ise 10 milyon dolar değerinde.

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(DHA)

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

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Mardin akrep zehir

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