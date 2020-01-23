Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı! En acı veda

Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü.'nün evinde, geçen pazartesi günü yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, Fatih Alp Ü. ile Gamze Ak yaralandı. Yaralılar, ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gamze Ak, ambulansla, İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ak, dün doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Fatih Alp Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yapılan araştırmada, evi Fatih Alp Ü.'nün ateşe verdiği ortaya çıktı. Dini nikahlı eşi Gamze Ak ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.'nün benzin döküp evi yaktığı öğrenildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.'nün ifadesinde evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Nazilli'ye getirilen Gamze Ak için Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Kanalyolu Camii'nde ikindide tören düzenlendi. Törende büyük üzüntü yaşayan anne Şenay Ak, fenalık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Çok sayıda kişinin katıldığı törende kılınan namaz sonrası Gamze Ak, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan CHP Kadın Kolları üyeleri, tören sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bir kadın cinayetidir. Yakılarak ölümüne neden olunan Gamze için sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Cinayeti işleyenin en ağır cezayı alması için çaba sarf edeceğiz" dedi. (DHA)

