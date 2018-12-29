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Evinin avlusunda kucağında av tüfeğiyle ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

HATAY'ın Hassa ilçesinde Abdussamet K.

Evinin avlusunda kucağında av tüfeğiyle ölü bulundu

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde Abdussamet K. (60) evinin avlusunda oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Kucağında av tüfeği olan Abdussamet K.'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde oturan Mehmet K., sabah işe gitmek için üst kattaki evinden indiği sırada babası Abdussamet K.'yi kanlar içerisinde buldu. Kısa süre şok geçiren Mehmet K., cep telefonuyla sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 çocuk babası Abdussamet K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kucağında av tüfeği olan Abdussamet K.'nin
intihar ettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi için Antakya'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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Evinin avlusunda kucağında av tüfeğiyle ölü bulunduEvinin avlusunda kucağında av tüfeğiyle ölü bulundu

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