Evinin bahçesinde ceset bulunan kadının eski eşi gözaltında

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, dün akşam evin bahçesinde yapılan kazıda bulunan erkek cesediyle ilgili, evde oturan Suriye uyruklu E.T.'nin (25) eski eşi E.L. (55), Ankara'da polis tarafından gözaltına alındı. E.T., Suriyeli eski eşinin 1 hafta önce evine birlikte geldiği kimliklerini bilmediği 2 kişiden birini öldürüp, cesedini bahçeye gömdüğünü öne sürdü.

Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'nde müstakil evde oturan Suriye uyruklu E.T., İl Emniyet Müdürlüğüne giderek, Ankara'da yaşayan, aynı ülke vatandaşı, eski eşi E.L.'nin (55), bir hafta önce evine birlikte geldiği, kimliklerini bilmediği 2 kişiden birisini öldürüp, cesedini bahçeye gömdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, 1,5 dönüm genişliğindeki evin bahçesinde arama yaptı. Kadavra köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, eve 30 metre uzaklıktaki alanda kepçe ile yapılan kazıda, erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında E.T. Kırıkkale'de, 3 yıl önce boşandığı E.L. ise Ankara'da polis tarafından gözaltına alındı. E.T., emniyetteki ifadesinde eşinden 3 yıl önce ayrıldığını, kâğıt toplayarak geçimini sağladığını söyledi. Eski eşi E.L.'nin 1 hafta önce kendisini arayarak, yanına geleceğini söylediğini belirten E.T., şöyle konuştu:

"Yanında 2 misafiri olacağını, evde hazırlık yapmamı istedi. Akşam geç saatlerde eski eşim E.L. yanındaki 2 kişi ile eve geldi. Evde oturduktan sonra benim dışarı çıkmamı istedi. Ben de evin dışına çıkarak onların konuşmasının bitmesini bekledim. Bir ara kavga sesleri yükseldi, ben aldırış etmedim. Yaklaşık 2 saat sonra beni evin içerisine tekrar çağırdılar. Evde kavga olduğu belli oluyordu, salonda kanepeler dağılmış, kan izleri vardı. Benden ortalığı toplamamı istediler ve evden ayrıldılar. Eve gelirken 3 kişiydiler, giderken 2 kişiydiler."

E.L.'nin de Ankara'daki işlemlerinin ardından Kırıkkale'ye gönderileceği belirtildi.

