HABER

Evinin bahçesinde engelli hayvanlar için yaşam alanı kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki müstakil evinde 80 köpek ve 30 kedinin bakımını üstlenen Tuğba Alhan (36), Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) desteğiyle bakıma muhtaç kedi ve köpekler için Engelli Yaşam Bahçesi yaptıracak.

Evinin bahçesinde engelli hayvanlar için yaşam alanı kuruyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki müstakil evinde 80 köpek ve 30 kedinin bakımını üstlenen Tuğba Alhan (36), Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) desteğiyle bakıma muhtaç kedi ve köpekler için Engelli Yaşam Bahçesi yaptıracak. Toplam 500 bağışçıya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Alhan, "Hayvanlar son nefeslerini verene kadar yaşamalı. Daha fazla canın iyileşmesi için hayvanseverlerin desteğine ve sponsorlara ihtiyacımız var" dedi.
Engelli ve hasta hayvanlara daha rahat bakabilmek için İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bahçeli bir eve taşınan Tuğba Alhan'ın hayvanlarla olan macerası, 6 yaşındayken felç kalan köpeğinin uyutulmasından sonra başladı. 19 yıldır engelli ve hasta hayvanları sahiplenip, iyileştirdikten sonra yuva bulmalarını sağlayan Alhan, halen evinde sahiplendirmek üzere 80 köpek ve 30 kediye bakıyor. Engelli ve hasta hayvanlara yürüteç sağlayıp, fizik tedavi imkanı sağlayan
Alhan, hayvansever Sezgi Sarı ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) desteği ile Engelli Yaşam Bahçesi yaptırmaya karar verdi. Alhan, İzmirli hayvanseverlerden topladıkları bağışlarla yaptıracakları bahçede engelli kedi ve köpeklerin mutlu yaşamasını sağlamayı hedefliyor. Bakıma muhtaç hayvanların daha iyi ortamda yaşaması için çalışmalara başladığını anlatan Alhan, "Başlattığımız kampanyada öncelikle 70'şer lira bağış yapacak 500 kişi bulmaya çalışıyoruz. 130 kişiden bağış aldık. Bahçenin tamamlanması için daha çok işimiz var. Bağışları HipDer bünyesinde topluyoruz. Firmaların sponsorluğuna da ihtiyacımız var. Engelli Yaşam Bahçesi'ne bir de fizik tedavi odası yaptırıp, yürüyemeyen kedi ve köpeklerin tedavilerini burada yapmak, onları iyileştirip yuvalandırmak istiyorum. Tedavisi bittikten sonra yürüyebilen hayvanlar oldu, onlara da yuva arıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Evinin bahçesinde engelli hayvanlar için yaşam alanı kuruyorEvinin bahçesinde engelli hayvanlar için yaşam alanı kuruyorEvinin bahçesinde engelli hayvanlar için yaşam alanı kuruyorEvinin bahçesinde engelli hayvanlar için yaşam alanı kuruyor

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Bakan Gül, Ankara Kalesi’ndeBakan Gül, Ankara Kalesi’nde
PAÜ Bozkurt’taki depremle ilgili rapor hazırladıPAÜ Bozkurt’taki depremle ilgili rapor hazırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.