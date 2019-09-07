Evinin bahçesinde engelli hayvanlar için yaşam alanı kuruyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki müstakil evinde 80 köpek ve 30 kedinin bakımını üstlenen Tuğba Alhan (36), Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) desteğiyle bakıma muhtaç kedi ve köpekler için Engelli Yaşam Bahçesi yaptıracak. Toplam 500 bağışçıya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Alhan, "Hayvanlar son nefeslerini verene kadar yaşamalı. Daha fazla canın iyileşmesi için hayvanseverlerin desteğine ve sponsorlara ihtiyacımız var" dedi.

Engelli ve hasta hayvanlara daha rahat bakabilmek için İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bahçeli bir eve taşınan Tuğba Alhan'ın hayvanlarla olan macerası, 6 yaşındayken felç kalan köpeğinin uyutulmasından sonra başladı. 19 yıldır engelli ve hasta hayvanları sahiplenip, iyileştirdikten sonra yuva bulmalarını sağlayan Alhan, halen evinde sahiplendirmek üzere 80 köpek ve 30 kediye bakıyor. Engelli ve hasta hayvanlara yürüteç sağlayıp, fizik tedavi imkanı sağlayan

Alhan, hayvansever Sezgi Sarı ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) desteği ile Engelli Yaşam Bahçesi yaptırmaya karar verdi. Alhan, İzmirli hayvanseverlerden topladıkları bağışlarla yaptıracakları bahçede engelli kedi ve köpeklerin mutlu yaşamasını sağlamayı hedefliyor. Bakıma muhtaç hayvanların daha iyi ortamda yaşaması için çalışmalara başladığını anlatan Alhan, "Başlattığımız kampanyada öncelikle 70'şer lira bağış yapacak 500 kişi bulmaya çalışıyoruz. 130 kişiden bağış aldık. Bahçenin tamamlanması için daha çok işimiz var. Bağışları HipDer bünyesinde topluyoruz. Firmaların sponsorluğuna da ihtiyacımız var. Engelli Yaşam Bahçesi'ne bir de fizik tedavi odası yaptırıp, yürüyemeyen kedi ve köpeklerin tedavilerini burada yapmak, onları iyileştirip yuvalandırmak istiyorum. Tedavisi bittikten sonra yürüyebilen hayvanlar oldu, onlara da yuva arıyorum" diye konuştu.