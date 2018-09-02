Evinin bahçesinde otururken, eline mermi çekirdiği isabet etti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, evinin bahçesinde oturan Seçim Tosun (80), sağ eline mermi çekirdiği isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tosun'un elinden çıkarılan mermi çekirdeği, incelenmek üzere polise teslim edildi.
Olay, dün akşam, Kaletepe Mahallesi 1030'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. Tek katlı evinin bahçesinde oturan Seçim Tosun'un eline, nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Sağ elinden yaralanan Tosun, Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elinden mermi çekirdiği çıkarılan Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bahçede otururken, elinin üzerine bir şey düştüğünü ve kanamaya başladığını anlatan Seçim Tosun, "Çocuklarıma, 'Bana bir şey oldu' dedim. Onlar da başta ne olduğunu anlamadı. Elimin kanadığını görünce beni hastaneye götürdüler ve elimin filmini çektirdikten sonra üzerine mermi çekirdeği düştüğünü söylediler" dedi. Düğün ve nişanlarda rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların havada kalmadığını belirten Tosun, mutluluklarının üzüntüye dönüşmemesi için silah atılmamasını istedi.
Seçim Tosun'un elinden ameliyatla çıkarılan mermi çekirdeği, incelenmek üzere polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı
Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum