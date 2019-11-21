HABER

Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 16:29 | Son Güncelleme

İZMİT'te, evinin bahçesindeki merdiveni kıran A.Ş.

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, evinin bahçesindeki merdiveni kıran A.Ş. (52), molozları toplarken, üzerinde işlemeler olan taş bulunca tarihi olabileceğini düşünerek, polise haber verdi. Bölgeye polislerle gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, Roma döneminden kaldığı sanılan taşı incelemek üzere aldı.

İzmit'in Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan A.Ş., ağaç kökleri nedeniyle üzerinde çatlaklar olan bahçesindeki merdiveni yeniden yapmak için kırdı. A.Ş., bahçeden molozları topladığı sırada, merdivenin altından, üzerinde işlemeler olan taş çıktığını fark etti. Bunun üzerine A.Ş., taşın tarihi olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. Bölgeye gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı tarihi eser uzmanı ekip, bahçede inceleme yaptıktan sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Müze Müdürlüğü'nün uzman ekibi de bölgeye gelerek, taşın ortaya çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinde, bölgede başka tarihi eser olmadığı belirlendi. Merdivenin altında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, üzeri işlemeli taş parçası, Müze Müdürlüğü ekibince incelenmek üzere götürüldü.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
45 yıl sonra gelen ‘vefa’45 yıl sonra gelen ‘vefa’
Gemlik emniyetinden şehirler arası hırsızlık operasyonuGemlik emniyetinden şehirler arası hırsızlık operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

Kan donduran cinayet! Önce boğazını kesti sonra...

Burdur'da korkunç olay! Babasını öldürüp yakmış!

Sorguda itiraf etti! Babasını öldürüp yakmış!

Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar

Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar

Eczanede eline aldığı uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı yuttu

Eczanede şaşkına çeviren olay

TÜRKSAT baskını davasında Yargıtay, verilen cezaları onadı

Yargıtay kritik davada verilen cezaları onadı

Son dakika Balıkesir'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.