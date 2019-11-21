Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş buldu

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, evinin bahçesindeki merdiveni kıran A.Ş. (52), molozları toplarken, üzerinde işlemeler olan taş bulunca tarihi olabileceğini düşünerek, polise haber verdi. Bölgeye polislerle gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, Roma döneminden kaldığı sanılan taşı incelemek üzere aldı.

İzmit'in Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan A.Ş., ağaç kökleri nedeniyle üzerinde çatlaklar olan bahçesindeki merdiveni yeniden yapmak için kırdı. A.Ş., bahçeden molozları topladığı sırada, merdivenin altından, üzerinde işlemeler olan taş çıktığını fark etti. Bunun üzerine A.Ş., taşın tarihi olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. Bölgeye gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı tarihi eser uzmanı ekip, bahçede inceleme yaptıktan sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Müze Müdürlüğü'nün uzman ekibi de bölgeye gelerek, taşın ortaya çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinde, bölgede başka tarihi eser olmadığı belirlendi. Merdivenin altında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, üzeri işlemeli taş parçası, Müze Müdürlüğü ekibince incelenmek üzere götürüldü.

