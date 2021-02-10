HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

10.02.2021 02:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da evinin bahçesinde kimliği belirlenemeyen 2 şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi.

Adana’da evinin bahçesinde kimliği belirlenemeyen 2 şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, Mustafa S.’nin evinin önüne geldi. Şüpheliler Mustafa S.’ye bağırıp dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine Mustafa S. evinin bahçesine çıktı. Kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli Mustafa S.’nin çıkması ile tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kalça kısmından yaralanana Mustafa S. sağlık ekiplerine Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis olay yerinde bulunan 3 boş kovanda delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstıTürkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı
KYK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?KYK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Muharrem İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı’na tepki

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD basınında ilgi gördü

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi

Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi

Akhisar'da işçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

İşçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.