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Evinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan Ahmet Bozdemir(54), çevresinden ve antika pazarlarından topladığı eski eşyaları,  evinin bahçesine yaptığı özel odada sergiliyor.

Evinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdi

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan Ahmet Bozdemir(54), çevresinden ve antika pazarlarından topladığı eski eşyaları, evinin bahçesine yaptığı özel odada sergiliyor. Bozdemir, mini müzesini bölge halkına, misafirlerine ve okullardan gelen öğrencilere açarak, nostaljik bir geçmiş yaşatıyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uzun yıllar akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışıp, emekli olan 2 çocuk babası Ahmet Bozdemir(54), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları toplamaya başladı. Köyündeki evlere tek tek giderek ve antika pazarlarını gezerek yüzlerce eski eşya topladı.
Ardından da evinin bahçesine yaptırdığı özel odada sergilemeye başladı.
Bozdemir'in evindeki mini müzede 128 yıllık dikiş makinesi, 110 yıllık okka, antika hesap makineleri, 60 yıl öncesine ait takvim yaprakları, gramafon, tereyağ makinesi, taş el değirmeni gibi objeler bulunuyor.
Edindiği her eski eşyanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Ahmet Bozdemir, "Eski eşyaları toplayıp kar amacı gütmeden muhafaza ediyorum. Amacım, geçmişe sahip çıkıp, geçmişi geleceğe anlatmak. Buradaki malzemelerin çoğunu gençlerimiz ne yazık ki bilmiyorlar. İlk olarak 10 yıl önce bunu yapmaya karar verip, başlamıştım. Bu eşyaları gelen misafirlerime ya da duyup da görmek isteyenlere gösteriyorum. Kaç yılına ait olduklarını, ne amaçla kullanıldıklarını anlatıyorum. Ben bunları çevremdeki insanlardan topladım, köyümden topladım, hediye olarak gelenler oldu. Geçmişimizi göstermek amacıyla sergiliyorum” dedi.

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Evinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdiEvinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdiEvinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdiEvinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdi

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