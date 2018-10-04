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Evinin bahçesinden bronz lahit çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde, izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinin bahçesinde Roma dönemine ait bronz lahit bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinin bahçesinde Roma dönemine ait yaklaşık 500 kilogram ağırlığında bronz lahit, evinde de mezar steli ve kadın heykeli ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan şüpheli U.G. yakalandı.

Şüphelinin İnegöl ilçesine bağlı Kestanealanı Mahallesi'nde bulunan evinde ve ilçe merkezindeki iş yerinde yapılan aramalarda, evin arka bahçesinde bulunan inşaat temeli içinde üstü tahtayla örtülerek gizlenmiş Roma dönemine ait yaklaşık 500 kilogram ağırlığında bronz lahit, evin içinde 30 kilogram ağırlığında mermer mezar steli, 60 santimetre boyunda mermer kadın heykeli, 1 adet ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve bunları ait fişekler ele geçirildi.

Lahit, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Şüpheli U.G'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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